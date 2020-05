Spostamenti a San Marino, l’ordinanza della Regione Marche Il territorio del Titano assimilato a quello regionale

Con l’ordinanza n. 28 emessa in data lunedì 4 maggio il presidente della Regione Marche ha stabilito che il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali, va assimilato a quello della Regione Marche per gli spostamenti in ambito regionale.



L’ordinanza entra in vigore alle ore 00 del 5 maggio 2020.

Consulta l’ordinanza qui: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2028%20del%204%20maggio%202020-signed.pdf