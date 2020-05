Nelle Marche si registrano quattro nuove vittime tra i positivi a Coronavirus Tre i decessi in 24 ore, uno nei giorni precedenti: 936 il totale. Ancora dati in calo in Italia

I casi attuali di persone affette da Coronavirus, i ricoverati, soprattutto i deceduti e i guariti: danno tendenzialmente segnali incoraggianti i dati che vengono diffusi sia a livello regionale che nazionale.

I casi di positività in Italia il 4 maggio sono scesi sotto le 100.000 unità (sono 99.980 per l’esattezza), per effetto di 1.221 nuovi contagiati, 195 decessi e 1.225 guarigioni. 29.079 in Italia il totale delle vittime positive a Coronavirus, 82.879 quello dei guariti.

Le Marche registrano, lunedì 4 maggio, uno degli incrementi minori da inizio pandemia, per quanto riguarda il dato dei decessi. Altri quattro pazienti che avevano contratto Covid-19 sono spirati nelle strutture ospedaliere marchigiane: tre di questi sono morti nelle ultime 24 ore, una nei giorni precedenti, ma gli esami hanno accertato solo in seguito la positività a Coronavirus. Si tratta di una 95enne di Ancona, un 84enne di Porto Sant’Elpidio, un 69enne e un 92enne, entrambi di Mondolfo, tutti con patologie pregresse, deceduti negli ospedali di Pesaro e Fermo. In regione le vittime salgono a 936.

Conforta anche il dato dei ricoverati negli ospedali delle Marche: pur trattandosi di cali di alcune unità da un giorno all’altro, il totale dei pazienti in cura è, al 4 maggio, di 433, dei quali 44 in terapia intensiva e 62 in semi intensiva. A questi sono da aggiungere 174 persone sistemate in strutture territoriali.