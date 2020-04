Marche, ancora 9 morti legate a Coronavirus Per effetto di altri 3 decessi dei giorni scorsi, il totale in regione sale a 834. In Italia primo calo dei casi da inizio pandemia

E’ arrivato con la solita e fredda puntualità, dopo le 18 di lunedì 20 aprile, il bollettino regionale per le Marche riguardo ai decessi registrati negli ospedali della regione tra i pazienti positivi a Coronavirus.

Esso porta a 834 il totale delle vittime per effetto di 9 morti nelle ultime 24 ore e 3 nei giorni precedenti.

Il più giovane delle vittime, un 67enne di Macerata, non aveva altre patologie oltre a Covid-19, al contrario delle altre 11: di età compresa tra 71 e 91 anni, tre donne e otto uomini, spirati nelle strutture sanitarie di Urbino, Pesaro, Fossombrone, Civitanova Marche, Macerata e Fermo.

Nelle Marche sono ospedalizzate 872 persone: 80 in terapia intensiva, 188 in semi intensiva, 372 in non intensiva e 232 in degenza post critica.

In Italia le morti di pazienti positivi a Coronavirus sono 454 nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 1.822 i guariti e dimessi. Dall’inizio della pandemia, i contagiati sono in tutto 181.228, di cui 24.114 deceduti e 48.877 guariti, per un saldo di 108.237 casi in trattamento: si tratta, per la prima volta dall’arrivo dell’epidemia di un minimo ma davvero confortante calo di 20 unità rispetto al giorno precedente.