Le Marche registrano 11 nuovi decessi per Coronavirus La nostra regione arriva a piangere 700 vittime dall'inizio della pandemia da Covid-19

Undici decessi: una cifra certamente tra le più contenute di quelle delle ultime settimane, ma sempre una cifra che porta via con sè troppe persone. Si tratta del numero di vittime che il Gores Marche registra tra i malati di Covid-19 nel resoconto di sabato 11 aprile.

I dati parlano di undici persone che portano a 700 il totale dei decessi legati a Coronavirus nelle Marche, e che si sono spente mentre erano ricoverate negli ospedali di Pesaro, Camerino, Jesi, Fermo, Urbino, Senigallia e nelle Inrca di Ancona e Fermo: tutte avevano, oltre alla positività al Coronavirus, altre patologie pregresse, erano tre donne ed otto uomini ed avevano tra i 68 e i 91 anni.

Sono 619 i nuovi decessi in Italia che portano il totale a 19.468, mentre il totale dei guariti sale a 32.534: 2.079 quelli registrati in più in un giorno, secondo il report di sabato 11 aprile, illustrato dal capo della Protezione civile, Borrelli. 4.694 i nuovi contagiati, che fanno arrivare a +1.996 il saldo dei malati di Coronavirus: in tutto ora sono 100.269.