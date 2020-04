Marche, altri 13 decessi: 682 le vittime da inizio emergenza Su scala nazionale i decessi odierni sono 610 (+3,45%) per un totale di 18.279 morti

Altri 13 decessi nelle Marche correlato alla pandemia da CoronaVirus. E’ quanto emerge dalla nota diffusa dal GORES nel tardo pomeriggio del 9 aprile.



Salgono a 682 i decessi ufficiali da inizio emergenza. L’età media delle vittime è di 79,5 anni; il 94,4% di loro aveva patologie pregresse.

Su scala nazionale sono 4.204 i nuovi casi di contagio da coronavirus per un totale di 143.626 dall’inizio dell’epidemia. Il trend è in crescita del 3,02% rispetto a ieri. Secondo i dati della protezione civile i decessi sono 610 in più (+3,45%) per un totale di 18.279 morti.

I guariti sono aumentati di 1.979 (+7,47%) per un totale di 28.470. Il numero di tamponi è arrivato a quota 853.369. I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 3.605 , calati di 88 rispetto ai 3.693 di ieri. È il sesto girono consecutivo di calo.