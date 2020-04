Emergenza Covid-19: nelle Marche 222 dimessi e 40 i guariti Nelle ultime 24 ore i casi positivi sono risultati 136 su 647 tamponi

Non solo notizia negative: mentre si allungo l’elenco della drammatica lista decessi correlati alla pandemia di Covid-19, arrivano dal GORES anche bollettini che lasciano trapelare una legittima speranza. E’ infatti in progressivo miglioramento il dato regionale dei dimessi dagli ospedali, saliti a 222, e dei guariti (doppio tampone negativo), ora 40, nell’ambito dell’emergenza coronavirus.



Nelle ultime 24 ore i casi positivi sono risultati 136 su 647 tamponi: finora nelle Marche sono 4.098 (12.943 test).

Quanto ai ricoveri per Covid-19 sono in sostanza stazionari a quota 1.150: 164 in terapia intensiva, 305 in semi-intensiva, 527 in reparti non intensivi e 154 in area post critica.

Sale invece ancora il numero dei positivi in isolamento domiciliare (2.405); le persone venute a contatto con altre contagiate e che sono ora in isolamento in casa arrivano quasi a 7mila (6.990 di cui 2.173 con sintomi e 4.817 asintomatiche) di cui 1.109 operatori sanitari. Quanto ai contagi la provincia di Pesaro Urbino ne registra 1.756, Ancona 1.211, Macerata 533, Fermo 284, Ascoli Piceno 227 mentre 87 provengono da fuori regione.