Coronavirus, 25 decessi nelle Marche nelle ultime 24 ore Tre delle vittime erano senza altre patologie

I contagiati da Coronavirus in Italia salgono dall’inizio della pandemia a 105.792, 4.053 in più rispetto a ieri, i decessi a 12.438, 837 in più rispetto a lunedì.

Questi i dati di martedì 31 marzo che confermano l’alta mortalità, pur nella gran parte dei casi accompagnata da altre patologie ma anche la crescita meno incisiva dei contagi, che attualmente in Italia sono 77.635, 2.107 più di lunedì.

Nelle Marche, ci sono altri 25 decessi (3 di persone senza patologie pregresse) per un totale di 477.