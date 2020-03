Coronavirus, primo paziente estubato nelle Marche "Oggi possiamo comunicare una bella notizia, che ci dà speranza"

Primo paziente estubato nelle Marche. “Oggi possiamo comunicare una bella notizia, che ci dà speranza – dice il presidente della Regione Luca Ceriscioli -. Dal 16 marzo abbiamo il primo paziente estubato.



E’ un uomo di 51 anni, ricoverato ed intubato dal 10 marzo nel reparto rianimazione di Marche Nord a Pesaro. Abbiamo atteso qualche giorno, perché fosse verificato il decorso, ma appena abbiamo potuto abbiamo voluto condividere con tutti i cittadini marchigiani questo primo segnale positivo. Il paziente non è stato curato con i farmaci sperimentali, ma con le normali terapie. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che si sono prodigati, e si impegnano ogni giorno, per ottenere questi risultati. E’ una bella notizia per tutti noi, lo è molto di più per i parenti delle persone che sono ricoverate, e anche per coloro che lavorano in sanità, perché vedono premiati i propri sforzi”.