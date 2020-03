Pedemontana, altri 20 milioni di euro stanziati Entro l'estate previsto il termine dei lavori nel tratto Fabriano-Matelica

Altri 20 milioni stanziati con delibera dalla Regione Marche per la Pedemontana, per consentire il pagamento dei lavori nel tratto Fabriano-Matelica, intervento già realizzato per il 61%, la cui conclusione è prevista entro l’estate.



La Pedemontana rientra nel progetto Quadrilatero Marche Umbria che consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali: la SS77 – Asse Foligno – Civitanova Marche, il cui ultimo tratto è stato inaugurato il 28 luglio 2016, e la SS76 e SS 318 – Asse Perugia-Ancona.

Il collegamento tra questi due assi è costituito proprio dalla Pedemontana delle Marche.

Gli altri tratti della Pedemontana sono: il tratto Matelica – Castelraimondo Nord in fase di realizzazione e il tratto Castelraimondo Nord fino all’innesto nella SS77 con progetto definitivo approvato, interventi completamente finanziati.