Basket: Coppa Italia, per Pesaro un successo su tutta la linea Ci si ricandiderà per l'edizione 2021-FOTO

Non può che essere estremamente positivo il bilancio di Pesaro, non solo quella cestistica, per la quattro giorni di Final Eight di Coppa Italia di pallacanestro svoltasi dal 13 al 16 febbraio.



Sul campo ha vinto meritatamente Venezia, al primo trionfo nella competizione nella sua lunga storia.

Fuori però ha vinto il pubblico, pesarese, marchigiano e delle otto squadre coinvolte, con particolare menzione per le tifoserie di Brindisi e Fortitudo Bologna, decisamente le più numerose e calorose.

32.000 circa gli spettatori totali nelle 7 gare disputate, un risultato importante anche dal punto di vista turistico.

Pesaro si ricandiderà ufficialmente per l’edizione 2021, con buone possibilità di successo dato l’unanime apprezzamento arrivato in questi giorni dal mondo della palla a spicchi.