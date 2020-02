Aeroporto delle Marche, “serve campagna promozione turistica” Secondo la Cisl, per il rilancio dei Aerdorica

A seguito dell’avvio, il 27 dicembre 2019. delle procedure di licenziamento, si è svolto un ulteriore incontro dei sindacati con l’amministrazione di Aerdorica per valutare tutte le soluzioni possibili per provare a dare una soluzione alle difficoltà economiche – finanziarie in cui versa l’azienda e scongiurare il licenziamento dei 23 esuberi a suo tempo individuati.



Dalla trattativa, complessa e difficoltosa, è emersa la volontà dell’azienda di verificare immediatamente la possibilità di esodare consensualmente un ulteriore contingente di personale dipendente: ad oggi potrebbero essere in uscita da 5 a 10 unità.

Immediatamente dopo, si valuterà l’opportunità di accogliere richieste di part time volontario.

L’iniziativa potrebbe rappresentare un valido strumento per ridurre al minimo l’impatto delle uscite per licenziamento.

“Risulta evidente – dichiara Roberto Ascani, Segretario generale Fit Cisl Marche – che tutte queste azioni di razionalizzazione ed efficientamento rappresenterebbero soluzioni definitive se, a fronte di questi sacrifici, non interverranno iniziative urgenti da parte della Regione Marche a sostegno di una campagna di promozione turistica, ovvero non si attivi al più presto un bando pubblico che permetta alle compagnie aeree di realizzare quelle intenzioni rese note a seguito della manifestazione di interesse”.

Senza l’avvio e il completamento del bando, secondo Ascani, “rimangono incerte, se non impossibili, tutte quelle iniziative di sviluppo dell’aeroporto più volte auspicate. La pubblicazione, il relativo finanziamento e la conclusione in tempi certi del bando rappresentano un obiettivo strategico bipartisan da perseguire con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, di maggioranza ed opposizione”.