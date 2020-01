Jessica Marcozzi tuona: “Immani disagi in A-14 nel sud delle Marche” La capogruppo regionale di Forza Italia: "Caos in autostrada, che l'Amministrazione regionale e il Governo non riescono a risolvere"

Ancora immani disagi in A14. Le Marche del Sud sono ormai condannate ad essere lo scempio viario d’Italia. Da giovedì 23 gennaio, per ispezioni ordinarie nella galleria Colle di Marzio, è stato chiuso il tratto autostradale da Grottammare alla Val Vibrata.

E come era facile ipotizzare le ripercussioni sulla circolazione, oltre al tratto ascolano, con il protrarsi dei lavori, hanno interessato anche quello fermano: code, disagi e una legittima irritazione degli automobilisti e dei residenti nei Comuni della costa.

Un problema ormai incancrenito, quello del caos in A14, che l’Amministrazione regionale e il Governo non riescono a risolvere. Fa tenerezza vedere un governatore delle Marche abbaiare alla luna parlando di lavori notturni che non possono protrarsi anche di giorno. Addirittura ammette di aver chiesto al ministro di mettere in moto la macchina per risolvere i problemi. Alla faccia. Siamo davvero alle comiche. Invece di programmare soluzioni concrete e tempestive, l’Amministrazione regionale oggi è solo capace di ammettere, per propria bocca, la totale inconsistenza del suo peso politico sia nelle Marche che a Roma con una pseudo-strategia fatta solo di parole, letterine e incontri capitolini.

Le Marche hanno bisogno di qualcuno che parli la lingua di chi vive i disagi, di chi subisce le ripercussioni di un lassismo politico ormai insopportabile e dannoso. Le Marche meritano una classe politica valida e autorevole che sia in grado di farsi rispettare in tutte le sedi istituzionali. I piagnistei non portano a nulla e certo non servono per pulirsi la coscienza o per coprire madornali errori di programmazione politica.

