AIRC, il 25 gennaio tornano “Le Arance della Salute” Con un contributo di 10€ riceverai una reticella di 2.5 Kg di arance di Sicilia

Sabato 25 Gennaio in oltre 3.000 piazze in tutta Italia i nostri volontari distribuiranno le Arance della Salute.



Con un contributo di 10€ riceverai una reticella di 2.5 Kg di arance di Sicilia, e anche una pratica shopper da usare ogni giorno! Inoltre, in molte piazze sarà possibile trovare anche i vasetti di ottima marmellata di arance e di miele.

E quest’anno c’è una novità: in alcune piazze sarà disponibile anche l’olio extravergine di oliva nel formato in lattina da 500ml.

Verifica al link le piazze più vicine a te