Ecco la prima squadra di accompagnatori turistici marchigiani A gennaio 2020 nuovi corsi per svolgere la professione

La prima squadra di accompagnatori cicloturistici marchigiani è pronta a partire.

Il 17 dicembre a Palazzo Leopardi di Ancona il presidente della Regione Luca Ceriscioli, con l’assessore al Lavoro e alla formazione Loretta Bravi e il consigliere regionale Andrea Biancani, ha consegnato gli attestati di qualifica professionale di II Livello ADA1921.48 a coloro che hanno frequentato i primi corsi di formazione gratuita per accompagnatori cicloturistici finanziati dalla Regione Marche. I corsi si sono svolti in ogni provincia marchigiana con 11-12 allievi ciascuno.

Per il 2020 sono previsti 5 nuovi corsi per accompagnatore cicloturistico, uno per ambito provinciale.

Questi nuovi corsi sono rivolti oltre che ai disoccupati anche ad occupati (i primi 5 erano rivolti solo a disoccupati) e sarà possibile iscriversi nel mese di gennaio 2020.

Verranno selezionati 15 candidati per ogni provincia.

“La Regione ha deciso di investire moltissimo sul turismo in bicicletta – ha spiegato il presidente Ceriscioli -. Il prossimo anno tutta la nostra comunicazione sarà incentrata su questo messaggio: venite nelle Marche e veniteci in bicicletta”.

“L’accompagnatore cicloturistico è una figura importante perché il turista va accolto e accompagnato – ha aggiunto l’assessore Bravi -. Un ringraziamento a tutti i soggetti che hanno contribuito per dare una risposta a questa esigenza di formazione in tempo reale”.