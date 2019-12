Ecco il nuovo treno Pop nelle Marche Accordo per 15 anni tra Regione e Trenitalia

Arriva il primo treno Pop di Trenitalia nelle Marche e sarà impiegato per i collegamenti fra Ancona e Pesaro, fra Ancona e Fabriano e sulla linea Ancona – San Benedetto del Tronto – Ascoli Piceno.



Parte la rivoluzione del trasporto regionale e metropolitano per i pendolari marchigiani che proseguirà nei prossimi anni grazie al nuovo Contratto di Servizio 2019-2033 fra Trenitalia e Regione Marche con 26 nuovi treni e oltre 300 milioni di investimenti.

Il nuovo contratto dal valore di 1,2 miliardi di euro è stato illustrato il 13 dicembre ad Ancona da Luca Ceriscioli e Angelo Sciapichetti, Presidente e Assessore ai Trasporti della Regione Marche, e Orazio Iacono, Amministratore Delegato Trenitalia.

I collegamenti regionali potranno beneficiare di migliori performance e comfort offerti dal treno Pop, a mono piano capace di trasportare fino a 530 persone, con oltre 300 posti a sedere, e una velocità massima di 160 km/h e un’accelerazione maggiore di 1 m/sec2.

Con il nuovo contratto Trenitalia investirà oltre 300 milioni di euro per migliorare l’offerta di servizi ai pendolari della Regione che porterà ad abbassare l’età media della flotta da 15,2 anni del 2019 a 6,1 nel 2023. Circa 200 milioni riguarderanno l’acquisto di 26 nuovi treni made in Italy: 11 Rock, otto treni a media capacità, quattro Pop, un Jazz e uno Swing, eccellenze della flotta regionale di Trenitalia, insieme a un treno e locomotore diesel di ultima generazione.

Ulteriori 94,4 milioni di euro saranno investiti, con positive ricadute sull’economia regionale, per migliorare le attività industriali con investimenti sulla manutenzione ciclica dei treni (58,9 milioni); il rinnovamento e ampliamento degli impianti industriali sul territorio (17 milioni); in sviluppo di nuove tecnologie (11,3 milioni); revamping tecnologico e restyling della flotta già esistente per 7,3 milioni. È previsto, inoltre, un incremento della produzione: da 4,16 mln treni/km nel 2019 a 4,63 mln treni/km nel 2033.