Nuovi interventi del Consorzio nei Comuni di Arcevia e Fabriano per mettere in sicurezza fossi ostruiti Rimossa vegetazione secca in alveo e ripristinato il regolare deflusso delle acque

Alberi secchi che occupavano l’alveo, rovi e canne che ostacolavano il regolare deflusso mettendo a rischio la sicurezza del territorio. Il Consorzio di Bonifica ha raccolto le segnalazioni dei cittadini preoccupati ed è subito intervenuto per risolvere alcune situazioni critiche nei Comuni di Fabriano e Arcevia.



Il primo intervento ha coinvolto un tratto del Fosso Esino (contraddistinto nelle mappe dal n° 1188) nei pressi di Case Castriche in località Argignano nel Comune di Fabriano. “In particolare i lavori hanno previsto la pulizia di circa 120 metri di alveo – spiega l’agronomo del Consorzio Samuele Mencaroni -. Abbiamo eseguito la trinciatura del materiale vegetale vivo (canne, rovi e arbusti vari) e la rimozione di tronchi e rami secchi depositati lungo il corso del torrente. Sono state inoltre abbattute piante secche e alcuni alberi non tutelati (quali pioppo nero, salici e acacie) che ostacolavano il regolare deflusso delle acque. Il materiale è stato accumulato sugli argini”.

Il secondo intervento ha coinvolto invece il Fosso Misa, (individuato nella mappa con il n° 291) in località Castellone nel Comune di Arcevia. “Qui abbiamo curato il ripristino della sezione idraulica di deflusso per oltre 900 metri lineari – prosegue l’agronomo del Consorzio Samuele Mencaroni – grazie alla pulizia di entrambi gli argini mediante trinciatura del materiale vegetale vivo (canne, rovi e arbusti vari) e la rimozione di tronchi e ramaglie caduti in alveo. Abbiamo eseguito anche l’espurgo del materiale litoide e la riprofilatura degli argini. Anche in questo caso è stato necessario l’abbattimento di pioppi neri, salici e acacie non tutelati che mettevano a rischio la pubblica incolumità”.