Boccia ad Ancona: “sì, le Marche meritano di più” Il ministro incontra Ceriscioli e parla di ricostruzione: "dobbiamo dare gli strumenti necessari"

Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha incontrato il 9 dicembre ad Ancona, nella sede della Regione Marche, il presidente Luca Ceriscioli e i componenti della giunta.

Al centro del colloquio istituzionale c’è stata la bozza di ‘legge quadro’ che definirà le regole per le intese con le Regioni in tema di autonomia differenziata.

“Abbiamo fatto richiesta – ha spiegato il presidente Ceriscioli – come altre Regione di poter esercitare su numerose materie. Su questo tema con la Regione Umbria avevamo presentato un’unica richiesta, anche per omogeneità dei territori. Quello che è cambiato oggi, con il nuovo Governo, è l’atteggiamento che supera alcune contraddizioni che in precedenza avevano tenuto bloccato il percorso. Innanzitutto adesso ci si occupa del tema della sperequazione in modo serio. Il rischio era quello di avere un sud completamente contrario al percorso delle autonomie perché questo metteva in pericolo le risorse in una situazione già difficile. In secondo luogo in questo modo l’autonomia non è più riservata a poche Regioni ma tutti possiamo contare su questa procedura”.

Nel corso del colloquio Ceriscioli ha esposto anche i problemi che continuano a rallentare la ricostruzione.

Un appello che è stato raccolto e rilanciato dal Ministro Boccia: ”Non è più accettabile – ha detto – che ci siano strumenti straordinari diversi da Regione a Regione. Gli strumenti dati alle Marche sono inadeguati e la colpa non è certo della giunta. Servono gli stessi strumenti ovunque. Ci sono dei modelli che hanno funzionato o che stanno funzionando, penso alla Liguria e agli impegni mantenuti in Emilia Romagna. E’ importante invece rendere tutte le Regioni uguali perchè in questo momento non lo sono”.