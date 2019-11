“Oltre 40.000 le donne ad aver subito molestie nelle Marche” I dati dei sindacati in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

106 Letture Cronaca

“Si stima che nelle Marche una donna su tre abbia subito nel corso della propria vita una qualche forma di molestia sessuale, e una su dieci le ha subite negli ultimi 3 anni e quando molestie e violenze avvengono sul luogo di lavoro molto spesso rimangono nascoste.

Sono oltre 40 mila, le donne che nelle Marche hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro: ne sono state vittime per essere assunte, per mantenere il posto di lavoro o per ottenere avanzamenti di carriera, e la maggior parte di loro non ne ha parlato con nessuno”.

A dichiararlo i sindacati marchigiani di Cgil, Cisl e Uil in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.