Vigili del Fuoco per un giorno in occasione della giornata dell’Infanzia Nelle Marche si è celebrata la giornata internazionale

In occasione del trentennale dell’approvazione della Convenzione dei Diritti sull’Infanzia e della rinnovata collaborazione tra UNICEF e Vigili del fuoco, anche ad Ancona mercoledì 20 novembre si è tenuta la manifestazione Kids Take Over.

Circa 40 bambini di quinta elementare, grazie alla collaborazione del Comando dei Vigili del fuoco di Ancona, hanno avuto l’occasione di sentirsi pompieri per un giorno.

Dalle ore 15 si sono infatti aperte le porte del Comando e il personale VF, unitamente ai volontari della delegazione UNICEF di Ancona, oltre a far visitare la nuovissima Sede del Comando, ha permesso agli alunni dell’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di immedesimarsi nella figura del Vigile del fuoco.