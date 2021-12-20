Sei start-up marchigiane protagoniste alla SMAU 2026 di Parigi "Non è solo un’occasione di visibilità ma un passaggio strategico"

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Sono sei le startup marchigiane che rappresentano la Regione Marche a SMAU Paris 2026, uno degli appuntamenti europei di riferimento dedicati allo sviluppo di soluzioni innovative, in corso alla Station F di Parigi, il più grande campus di startup al mondo.

Energia, cybersecurity, materiali avanzati, digitale per la cultura, sicurezza urbana e mobilità industriale: ambiti diversi, un’unica cifra comune, la capacità di trasformare tecnologia e ricerca in soluzioni pronte per il mercato. Una vetrina internazionale, ma soprattutto un luogo di relazioni e opportunità concrete: la manifestazione, che si è aperta ieri, si concluderà domani.

A SMAU Paris 2026 partecipano complessivamente 50 startup italiane, insieme ai team di innovazione di circa 15 grandi aziende, impegnate a costruire nuove collaborazioni con l’ecosistema parigino nei settori industria, mobilità, smart communities, agroalimentare e sanità.

“Per le Marche SMAU Paris non è solo un’occasione di visibilità – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Innovazione, Giacomo Bugaro – ma un passaggio strategico. Significa consolidare la presenza delle nostre startup nei circuiti europei dell’innovazione, rafforzare relazioni industriali e creare le condizioni per attrarre investimenti. Un contesto che consente alle imprese innovative marchigiane di accedere a competenze, risorse e occasioni di crescita fondamentali per competere su mercati sempre più complessi”.

La giornata di mercoledì è stata preceduta dal ricevimento istituzionale all’Ambasciata d’Italia a Parigi, dove l’Ambasciatrice Emanuela D’Alessandro ha accolto le startup e le delegazioni partecipanti. Domani, 16 aprile, le imprese marchigiane prenderanno parte all’Innovation Tour, con visite ad acceleratori e hub dell’innovazione francesi, per avviare nuove partnership tecnologiche e industriali.

Per la Regione Marche, SMAU Paris 2026 si conferma così un appuntamento chiave per l’internazionalizzazione dell’innovazione, capace di mettere in rete territori, imprese e competenze in una dimensione europea.

Le startup selezionate rappresentano un campione significativo dell’innovazione marchigiana. Astreo (San Benedetto del Tronto, www.astreotech.com) sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione dei consumi energetici industriali. Cyber Evolution (Ascoli Piceno, www.lecs.io) presenta LECS, tecnologia di cybersecurity plug&play brevettata e già adottata a livello internazionale. gCube (Senigallia, www.gcube.digital) realizza esperienze immersive e soluzioni digitali per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico. Nano‑Tech (Ascoli Piceno, www.italnanotech.com) è specializzata in compositi nano‑ingegnerizzati per applicazioni industriali avanzate. Safetecom – Mine Crime (Ancona, www.minecrime.it) propone una piattaforma di analisi predittiva dei dati su criminalità e degrado urbano. TMT International (San Benedetto del Tronto, www.tmtinternational.it) progetta autocisterne e semirimorchi innovativi orientati all’efficienza e alla sostenibilità del trasporto.