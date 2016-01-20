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Bando da 750mila euro a sostegno degli eventi nei borghi marchigiani

Il presidente Acquaroli: "Rappresentano l’anima più autentica delle Marche"

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Il castello di Gradara. Foto tratta da gradara.org

Un intervento dal valore di 750mila euro volto a sostenere iniziative capaci di esaltare l’identità culturale e turistica dei territori marchigiani destinato agli eventi nei borghi. Sarà pubblicato martedì 14 aprile il bando per l’animazione dei borghi e dei centri storici relativo alle annualità 2026 e 2027.

«Continuiamo a investire sui nostri borghi – sottolinea il presidente della Regione Marche con delega al turismo, Francesco Acquaroli – perché rappresentano l’anima più autentica delle Marche, sono i luoghi simbolo dell’identità regionale. Non solo in progetti di riqualificazione turistica e urbanistica dei luoghi, ma anche nuove opportunità per eventi. L’obiettivo è sostenere progetti che, oltre a rafforzare l’offerta turistica e promuovere le eccellenze del territorio durante tutto l’anno, puntando anche sulla destagionalizzazione dei flussi, contribuiscano a mantenere vive tradizioni, relazioni comunitarie e attività economiche locali, in un’ottica di sviluppo armonico e sostenibile dell’intero territorio”.

L’iniziativa rientra nelle iniziative di strategia “Marche, Regione dei Borghi” e mira a incentivare eventi e manifestazioni in grado di animare i centri storici, promuovere le eccellenze locali e rafforzare l’attrattività dei borghi marchigiani.

La misura dispone di una dotazione complessiva pari a 750.000 euro, suddivisa in 375.000 euro per il 2026 e per il 2027. Gli interventi finanziabili riguardano eventi e manifestazioni finalizzati alla valorizzazione di prodotti tipici, tradizioni culturali, artigianato e peculiarità locali, favorendo al contempo la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Possono partecipare i borghi e i centri storici di tutti i Comuni marchigiani, sia singolarmente sia in forma aggregata. Il bando attribuisce particolare importanza al coinvolgimento delle comunità locali, includendo associazioni, volontari, operatori economici e realtà culturali del territorio. La collaborazione tra amministrazioni, imprese e cittadini rappresenta infatti un elemento qualificante dei progetti e contribuisce a garantirne una concreta ricaduta socio-economica.

Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Lunedì 13 aprile, 2026 
alle ore 18:10
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