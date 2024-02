Serie A, quattro o cinque le squadre nella prossima Champions League? La stagione 2024/2025 vedrà l'introduzione di una nuova formula

La situazione attuale del campionato di Serie A vede l’Inter di Simone Inzaghi in una posizione dominante, distanziando la Juventus di nove lunghezze e il Milan di dieci. Nonostante la lotta per lo scudetto sembri essere quasi conclusa, con l’Inter in netto vantaggio, c’è ancora incertezza per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League.

La prossima stagione, 2024/2025, vedrà l’introduzione di una nuova formula che potrebbe ampliare il numero di squadre italiane qualificate per la Champions League da quattro a cinque. Questo rende la battaglia per i primi posti in classifica ancora più intensa e interessante.

Un’eventualità che stimola notevolmente l’interesse, sono le squadre che si trovano nella parte superiore della classifica, come evidenziato dalle quotazioni serie A. Escludendo i primi tre posti, considerati ormai appannaggio di Inter, Juventus e Milan secondo gli esperti, rimane quindi uno o forse due posti, considerando il ranking attuale dell’Italia. L’Atalanta è la maggiore favorita a garantirsi nuovamente un posto in Champions League, con una valutazione attuale di 1.63, quasi considerata una certezza.

Se i posti disponibili dovessero aumentare a cinque, è opportuno prendere in considerazione anche le quote di squadre come il Bologna (4.75), la Roma (5.65), il Napoli (6.50), la Lazio (6.75) e la Fiorentina (10.00), senza trascurare troppo il Torino, pur quotato piuttosto alto (67.00), ma con maggiori possibilità di crescita secondo il nostro giudizio rispetto alle squadre precedentemente elencate.

La lotta per la Champions League è quindi più avvincente e interessante che mai, non solo per gli aspetti sportivi, ma anche per quelli economici, considerando l’entità dei finanziamenti che gravitano attorno alla competizione calcistica per club più prestigiosa al mondo.