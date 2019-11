I sindacati manifestano ad Ancona per il rilancio dell’edilizia Come nel resto d'Italia, la giornata scelta da Cgil, Cisl e Uil è il 15 novembre

Il 15 novembre i sindacati delle costruzioni Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, manifesteranno in 100 piazze italiane per chiedere il rilancio del settore. Lo hanno deciso a Roma i circa 500 partecipanti giunti da tutta Italia per gli Attivi unitari delle tre categorie.

Nel corso dei numerosi interventi di segretari e delegati è emersa la volontà di chiedere al governo una decisa inversione di rotta rispetto al passato e di mettere in campo tutte le misure idonee al rilancio del comparto, e conseguentemente alla competitività e alla produttività del Paese.

Nelle Marche, l’iniziativa si terrà ad Ancona, in Piazza Roma, a partire dalle ore 9.30.

“Chiediamo una vera politica industriale nei settori dell’edilizia e dei materiali, il rilancio delle infrastrutture, la riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, la riforma delle pensioni e del fisco, un impegno più forte sulla legalità, con il rafforzamento del Durc, la diffusione della congruità, l’attuazione della Patente a punti, un inasprimento delle pene, una reale riforma del Codice degli Appalti, che riduca il ricorso al subappalto e il numero delle stazioni appaltanti e favorisca il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, spiegano i sindacati.