“Più tutela per l’incolumità fisica delle forze dell’ordine” La chiede Marche 2020 con una mozione

89 Letture Cronaca

“Occorre tutelare e garantire l’incolumità fisica del personale di pubblica sicurezza investendo risorse nell’equipaggiamento di coloro che operano in situazioni quotidiane di rischio”; così il consigliere regionale Mirco Carloni (AP-Marche2020) presenta la mozione protocollata in consiglio regionale.

“Gli operatori delle Forze dell’ordine sono sempre più oggetto di aggressioni e sono costantemente soggetti a pericoli nel dover fronteggiare le situazioni quotidiane.

I giubbotti anti-proiettile in dotazione alle forze dell’ordine sono spesso sottodimensionati rispetto alle esigenze reali, mentre i giubbotti anti-lama sottocamicia ed i guanti anti-taglio al momento non sono parte della dotazione strumentale a disposizione delle forze dell’ordine. Nella mozione ho proposto di creare un fondo che permetta il potenziamento strumentale della sicurezza passiva delle Forze dell’Ordine, finalizzato all’acquisto di giubbotti anti-proiettile, di giubbotti anti-lama sottocamicia e di guanti anti-taglio, al fine di tutelare l’incolumità delle donne e degli uomini che operano quotidianamente nel territorio per garantire la nostra sicurezza.

Altre regioni italiane, tra cui il Veneto e l’Emilia Romagna, si stanno attivando per questo scopo, raccogliendo le istanze più volte segnalate dai sindacati di polizia che hanno spesso manifestato la carenza di equipaggiamento e dotazioni per il personale di pubblica sicurezza che quotidianamente opera sulle strade”.

Da

Marche 2020