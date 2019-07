Marche: c’è il via libera per le spiagge dog-friendly Da oggi gli stabilimenti saranno liberi scegliere

Buone notizie per i nostri amici a 4 zampe: c’è il via libera all’unanimità del Consiglio Regionale Marche per la proposta di legge sull’accesso dei cani alle spiagge.



“Con questa legge – riferisce Andrea Biancani (Pd), presidente della terza commissione, relatore di maggioranza e primo firmatario della pdl – non viene introdotto alcun obbligo per i concessionari che volessero continuare a negare l’accesso in spiaggia a clienti accompagnati da cani. Introduce regole chiare e precise per chi aprirà il proprio stabilimento balneare ai cani in maniera totale o parziale“.

La legge è stata sottoscritta anche dal vicepresidente di Sandro Bisonni, e dai consiglieri Francesco Giacinti (Pd), Francesco Micucci (Pd), Enzo Giancarli (Pd), Boris Rapa (Uniti per le Marche) e Peppino Giorgini (M5s). Occorrerà che il Comune in cui si trova lo stabilimento che ha scelto di acconsentire all’ingresso dei cani, abbia derogato, con un proprio atto, alla normativa che impone il divieto assoluto di ingresso degli animali in spiaggia.