“Carlo Emanuele Bugatti, grande testimone della cultura marchigiana” Il cordoglio del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo

Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, ricorda Carlo Emanuele Bugatti, venuto a mancare improvvisamente nella giornata di domenica.



“Con la scomparsa di Carlo Emanuele Bugatti perdiamo un prezioso testimone della cultura marchigiana che in lui ha avuto un attento estimatore, un instancabile organizzatore e un punto di riferimento certo. La sua formazione, l’impegno nella nascita e gestione del Musinf, l’attenzione critica per le arti e la fotografia in particolare, ne hanno fatto uno dei più profondi conoscitori del secondo Novecento marchigiano e non solo. Grande è stata la sua dedizione per la città di Senigallia, divenuta anche grazie al suo attivismo “città della fotografia”. Ci lascia, tra l’altro, una persona che per oltre vent’anni, con generosità, è stato Direttore responsabile della collana dei “Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche”. Alla moglie, Silvana Amati, già senatrice e Presidente del Consiglio regionale, vanno le più sentite condoglianze mie personali e dell’intera Assemblea Legislativa delle Marche”.