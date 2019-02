Campionati della Cucina Italiana: il Team Cuochi Marche è medaglia d’argento Premiata la squadra marchigiana, che ha unito nei suoi piatti ingredienti tipici del territorio con altri nobili e ricercati

Medaglia d’Argento ai Campionati della Cucina Italiana e premio della critica gastronomica, questo è il brillante successo ottenuto dal Team Cuochi Marche al Concorso che si è appena concluso presso Rimini Fiere.



La squadra ha cercato di unire alcuni ingredienti tipici del nostro territorio con ingredienti nobili spesso necessari per le competizioni internazionali e nazionali, infatti queste sono strutturate secondo canoni internazionali dove il menù è composto da tre piatti: uno Starter, un Main Couse e un Dessert. Non è previsto un primo piatto in questi concorsi ed i giudici valutano secondo parametri internazionali.

Il Team è così composto: allo Starter, Massimiliano Mandozzi e Giacomo Santini con Stefano Berardinelli, al Main Course, Alessandro Campetella e Alberto Grilli, alla Pasticceria Elnava De Rosa e Daniel Orso. Team Manager Paolo Paciaroni, Helper Daniele Zampaloni, alla logistica Gianmarco Di Girolami.