Ceriscioli e Coldiretti sulle Tre Stelle Michelin ad Uliassi Uno stimolo a fare sempre meglio anche per gli agricoltori"

“La terza stella di Mauro Uliassi è un grande traguardo per tutto il territorio che lo chef, nella sua ricerca professionale, riesce a esaltare. Come Coldiretti Marche ci congratuliamo con lui nella speranza che sia stimolo e ispirazione per chi si affaccia alla professione ma anche per gli agricoltori che, cercando costantemente la qualità, riescono a fornirgli i migliori ingredienti per la sua cucina“.



Così Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche, alla notizia della terza stella sulla Guida Michelin dello chef Mauro Uliassi.

Dello stesso avviso il presidente della Regione Ceriscioli “Una nuova stella brilla nel firmamento delle Marche grazie a Mauro Uliassi che con la terza stella Michelin porta la nostra regione nel gotha della cucina italiana. Diciamo grazie a questo grande professionista, rappresentante di spicco di una cultura enogastronomica straordinaria punto di forza di questo territorio”.