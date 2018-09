Regione Marche, Mastrovincenzo al convegno a Pieve Torina sulla ricostruzione Il Presidente del Consiglio regionale ha ripercorso le tappe fondamentali dell’impegno dell'Assemblea legislativa

“Dare un’anima alla ricostruzione per riconfigurare lo sviluppo delle Marche, a partire dalle aree più colpite dal sisma, garantendo sviluppo sostenibile, lavoro di qualità e coesione sociale della comunità”.

È questo il messaggio lanciato dal Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, nel corso del convegno organizzato a Pieve Torina dal “Club Occidente” per mettere in campo idee, progetti, risorse umane e finanziarie per il rilancio dei territori del centro Italia, con riferimento ad Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche.

Mastrovincenzo ha ripercorso le tappe fondamentali dell’impegno messo in campo dal Consiglio regionale, fino alla concretizzazione del Patto per lo sviluppo, che verrà definitivamente sottoscritto nelle prossime settimane.

“L’appuntamento di Pieve Torina – ha sottolineato il Presidente – ci permette di individuare obiettivi strategici condivisi, attraverso una lettura ed un approfondimento della situazione, che mette insieme competenze e riflessioni di amministratori, studiosi ed imprenditori”.