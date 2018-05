Un’autentica leggenda del rock a Musicultura: a Macerata arrivano i Procol Harum Il 14 giugno una serata da brividi con uno dei gruppi più influenti della storia: "A whiter shade of pale" la canzone icona di un'epoca

I Procol Harum apriranno le serate finali della 29° edizione del Festival Musicultura in programma il 14, 15 e 17 del mese di giugno all’Arena Sferisterio di Macerata,la leggendaria band inglese, sarà ospite del festival giovedì 14 giugno.

Considerati uno dei gruppi più influenti della storia del rock, che per primi aprirono all’esperienze del progressive, adorati dai musicisti, i Procol hanno all’attivo hit indimenticabili, radicate nel vissuto emotivo di milioni e milioni di persone.

A lanciarli fu nel 1967 il successo planetario di A Whiter Shade of Pale, che con testo completamente diverso dall’originale divenne in Italia Senza luce, cantata dai Dik Dik. L’anno dopo fu la volta di Homburg, un’altra hit, che in Italia fu incisa dai Camaleonti col titolo L’ora dell’amore.

Questi e altri brani della band inglese, come ad esempio A Salty Dog, Fortuna, Grand Hotel… sono tutt’oggi opere esemplari, che dimostrano come eleganza e complessità stilistica da un lato e fruibilità dall’altro possano essere facce della stessa medaglia. Nella ricetta dei Procol Harum non c’è niente della “musica di consumo” e c’è tutta l’anima della popular music.

Sul palco di Musicultura, ad accompagnare Gary Brooker – fondatore, compositore, pianista e voce archetipica della band – ci saranno i talentuosi musicisti che lo accompagnano in giro per il mondo da oltre quindici anni: George Whitehorn (lead guitar), Matt Pegg (bass guitar), Josh Phillips (Hammond organ), Geoff Dunn (pecussion).

Gli ever green dei Procol Harum riecheggeranno assieme ai nuovi brani dell’ultimo, bellissimo album della band, pubblicato nel 2017 nella ricorrenza del cinquantenario della nascita del gruppo. È una notte magica, quasi da brividi, quella che si prospetta All’Arena Sferisterio.

Prossimamente si conosceranno i nomi di altri artisti che andranno a comporre il cast di Musicultura 2018, di sicuro e come sempre al festival saranno protagonisti gli otto vincitori del concorso, che negli anni ha contribuito a lanciare talenti come Pacifico, Patrizia Laquidara, Simone Cristicchi, Mannarino, Renzo Rubino, Maldestro, Chiara Dello Iacovo, Mirkoeilcane…

Nel frattempo, Musicultura comincia a snocciolare anche i primi nomi dei protagonisti della Controra, la costola della manifestazione che dall’11 al 17 giugno vivrà nel centro storico di Macerata con una miriade di appuntamenti tutti liberamente aperti al pubblico. Tra coloro che porteranno la loro testimonianza figurano Ron Padget, uno dei protagonisti più originali della poesia contemporanea americana, sue tra l’altro le liriche scelte dal regista Jim Jarsmusch per il protagonista del film “Patterson”; ci sarà una donna anticonformista e libera, un’ attrice grandiosa e sfuggente ad ogni “etichetta” come Adriana Asti; inoltre il pluripremiato regista Gianni Amelio, che col suo cinema ha coniato una nuova sensibilità nel tradurre i riflessi della realtà sociale nei moti dell’anima.

Tutte le informazioni su Musicultura festival 2018 su www.musicultura.it i biglietti, prezzo omnicomprensivo da 12 a 48 euro, sono disponibili sul circuito Vivaticket e presso la Biglietteria dei Teatri di Macerata (Piazza Mazzini, 10 – tel. 071 230735).

