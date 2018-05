La blogger Elena Leonardi presenta due libri a Torino Marche ancora protagoniste al Salone piemontese

Doppio appuntamento per la consigliera Elena Leonardi al 31° Salone del libro di Torino dove ha presentato i volumi “Le Marche con i bambini”“Racconti di Marche”di Giaconi editore.

Si tratta di due guide, una rivolta alle famiglie e l’altra a chiunque fosse interessato a scoprire le Marche “alternative”, realizzate da alcune blogger marchigiane.

Scritta a tre mani da Silvia Alessandrini, Vissia Lucarelli e Lucia Paciaroni,

“Le Marche con i bambini” è un volume che offre oltre 200 esperienze da vivere nel territorio marchigiano con i i propri figli. Luoghi, itinerari, curiosità, eventi, cibo, shopping e “tutto quello che c’è da sapere – ha evidenziato la consigliera Leonardi – per godersi pochi istanti o lunghi periodi con la propria famiglia nella nostra regione”.

Il volume è suddiviso in cinque sezioni, una per ciascuna provincia marchigiana, Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, con le indicazioni e i consigli su cosa vedere, cosa fare, dove recarsi per lo shopping e dove mangiare nel territorio giornale. “Suggerimenti di viaggio – ha spiegato l’editore di Recanati nel corso della presentazione – per chi è consapevole che i bambini si annoiano presto, creano imprevisti, sono difficili da gestire e da accontentare”.

Una selezione dei luoghi delle Marche più interessanti, curiosi, particolari, da scoprire nel territorio marchigiano è quella che offre, invece, il volume di Nadia Stacchiotti “Racconti di Marche”.

“Una guida agile e immediata, per conoscere meglio i tesori nascosti della nostra regione – ha sottolineato Leonardi – o per trarne idee nuove per visitarle in maniera insolita”.

L’autrice, nota blogger marchigiana, dopo aver inaugurato nel suo blog una rubrica con le classifiche, ha osservato come sui vari portali di viaggio in cui ci sono le città da visitare almeno una volta nella vita, le Marche non compaiano quasi mai. Di qui l’idea del volume che “cerca di cogliere gli aspetti più curiosi – è stato evidenziato nel corso della presentazione – e meno conosciuti della regione”.