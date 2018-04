Nasce Confapi Sanità Marche "La sanità è importante, vogliamo fare sentire la voce delle aziende"

Contribuire a migliorare il servizio erogato ai pazienti per migliorare il sistema salute. Ecco gli obiettivi alla base della costituzione di Confapi Sanità anche nelle Marche come divisione che fa capo a Confapi Ancona, associazione di piccole e medie imprese con oltre 400 iscritti.



Nell’incontro alla presenza degli affiliati, il presidente Mario Neri di Confapi Sanità Ancona ha posto i temi su cui si baserà l’azione.

“Il ruolo della sanità è oggetto di un ampio dibattito negli ultimi mesi al quale vogliamo contribuire facendo sentire la voce delle aziende con proposte concrete e di immediata adozione” – ha detto il presidente Mario Neri.

Una iniziativa attesa e realizzabile in tempi brevi è l’istituzione di un elenco regionale di aziende ortopediche con requisiti di elevata qualità per ottenere l’accreditamento della Regione Marche, attualmente una delle poche in Italia a non averlo regolamentato.

“Abbiamo tante idee che siamo pronti a portare all’attenzione della giunta regionale e dell’assemblea legislativa” – ha concluso Neri anticipando una richiesta di incontro a Fabrizio Volpini, Presidente della Commissione Sanità della Regione Marche per condividere le idee e pianificare le azioni.

