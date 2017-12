Assemblea legislativa Marche, Rapa confermato nell’Ufficio di presidenza L'impegno del consigliere, che si dichiara onorato

Il Consigliere regionale, Boris Rapa, è stato confermato, nel suo incarico di Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa.



“Esprimo soddisfazione e gratitudine ai colleghi consiglieri dell’Assemblea regionale – ha detto Rapa – per avermi confermato come consigliere segretario presso l’ Ufficio di Presidenza. Sono onorato di continuare a rappresentare le istituzioni e i marchigiani e per questo proseguirò con il mio impegno, svolgendo le attività con la serietà e il rigore che lo stesso incarico richiede.”