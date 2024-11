Scherma, risultati dei marchigiani Si è gareggiato in Lombardia e Ungheria

429 Letture Sport

Weekend con qualche buon piazzamento ma nessuna vittoria e nessun podio stavolta per le giovani promesse della scherma della provincia anconetana, impegnate contemporaneamente su due fronti nel fine settimana appena trascorso, che ha visto la disciplina ospitare gare sia in Italia che all’estero.



A Legnano, in Lombardia, nella prima prova nazionale Cadetti e Giovani della spada, tradizionalmente non l’arma dove la scuola marchigiano si è messa più in luce, la migliore è stata Alice Armezzani del Club Scherma Fabriano, che è arrivata tredicesima tra le Giovani femminili. Decisamente un buon risultato per la promessa fabrianese che è stata anche la migliore dei marchigiani di tutte le gare, che hanno visto complessivamente la presenza di circa 500 atleti provenienti da tutta Italia

Nel maschile Semuel Lorenzo Durruthy del Club Scherma Jesi si è piazzato 29°.

Tra i Cadetti invece dei marchigiani in gara il migliore è risultato Matteo Casoli del Club Scherma Pesaro, che ha ottenuto l’ottantesimo posto in classifica mentre il primo degli atleti della provincia anconetana è stato Edoardo Villani del Club Scherma Jesi, 215°. Nessun podio dunque e nessuna medaglia anche nelle gare internazionali che si sono disputate a Budapest in Ungheria, dove però ci sono stati piazzamenti migliori.

La capitale ungherese ha ospitato le gare di fioretto, iniziate sabato con le individuali maschili e la prova a squadre femminile. Anche in questo caso si trattava della categoria d’età riservata ai Cadetti, nell’ambito del circuito europeo.

Le fiorettiste marchigiane, con i colori della nazionale, hanno ottenuto buoni piazzamenti pur fuori dai primi tre: 15° e 17° posto rispettivamente per Zoe Segat e Maria Elisa Fattori del Club Scherma Jesi; 28° Sophia Di Paolo del Club Scherma Ancona; 149° Chiara Maltoni del Club Scherma Jesi.