Come scegliere il miglior casinò online Verificare che sia un casinò legale. Valutare i giochi disponibili, i metodi di pagamento, i pareri dei giocatori e l'assistenza clienti

49 Letture Cronaca

In Italia gli amanti del gioco d’azzardo non sono obbligati a recarsi fisicamente in una sala giochi tradizionale per sfidare la sorte.

Anche il settore del gambling ha subìto gli effetti della digitalizzazione e negli ultimi anni la crescita dei casinò telematici è stata esponenziale, portando addirittura ad un progressivo calo dei giocatori nei casinò tradizionali.

Verificare che sia un casinò legale

Il primo passo da compiere per una scelta consapevole del casinò al quale iscriversi è verificare che si tratti di una piattaforma legale. Il mercato italiano è oggi attentamente regolato, tutte le piattaforme non legali vengono prontamente oscurate per evitare che i giocatori corrano dei rischi inutili e che possano diventare vittime di truffe online.

Per accertarsi che il casinò sia legale bisogna controllare che abbia ricevuto l’autorizzazione dall’AAMS. Questa garantisce che la piattaforma sia sicura e che i software dei giochi disponibili sulla stessa piattaforma funzionino davvero in maniera casuale, senza manomissioni a vantaggio della società.

Valutare i giochi disponibili

Per rientrare tra i migliori casinò disponibili le piattaforme online devono offrire ai clienti un vasto catalogo di giochi. Le società di gambling puntano soprattutto sulle slot machine, che al momento rappresentano il gioco più richiesto dai clienti. Non mancano le sale per giocare online alla roulette e quelle dedicate ai giochi di carte più famosi, tra cui blackjack, sette e mezzo e poker.

Oltre a valutare il catalogo disponibile è interessante anche capire se il casinò è intenzionato ad ampliarlo. Solitamente le piattaforme migliori aggiungono di frequente nuovi titoli per stimolare la curiosità dei clienti e per offrire loro dei giochi ancora più coinvolgenti.

Metodi di pagamento sicuri

Le migliori piattaforme di gioco d’azzardo digitale mettono a disposizione diversi metodi di pagamento. Tutti questi metodi di pagamento devono essere sicuri, in modo che il trasferimento di denaro sul conto di gioco ed il prelievo siano delle operazioni senza rischi. E’ meglio diffidare da quelle piattaforme che chiedono il deposito con sistemi di pagamento non sicuri, il rischio sarebbe infatti non riuscire più a recuperare il denaro.

Leggere i pareri dei giocatori

Nella fase di valutazione delle piattaforme online e di scelta di un casinò sicuro è interessante leggere anche i pareri dei giocatori. I clienti sono felici di condividere online le loro esperienze, per essere di aiuto ad altre persone interessate. Una piattaforma sicura deve avere delle recensioni positive, se invece in rete si trovano tanti pareri negativi è meglio stare alla larga da quella società.

Valutare l’assistenza clienti

Può capitare che si abbia bisogno di ricevere supporto per motivi diversi. Si potrebbero incontrare difficoltà, ad esempio, con il deposito o con il prelievo di denaro, ma si potrebbero avere anche altri tipi di problemi con l’account e con i giochi presenti sulla piattaforma. In tutti questi casi la soluzione è rivolgersi al servizio di assistenza clienti per ottenere l’aiuto di cui si ha bisogno. Prima di iscriversi ad un casinò digitale è importante dunque accertarsi che il servizio clienti sia professionale e sempre disponibile a risolvere i problemi degli iscritti.