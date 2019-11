Potenziare i servizi Suap, prima giornata informativa nelle Marche La Regione vuole "abbracciare un percorso di semplificazione"

Potenziare i servizi Suap (Sportello unico attività produttive) uniformando l’accesso alle piattaforme disponibili, garantendo assistenza e riducendo la complessità informatica a carico delle imprese.

Obiettivi conseguibili convergendo tutte le attività e gli adempimenti verso un unico sportello digitale (front office) regionale, rappresentato dalla piattaforma a disposizione del sistema camerale.

A livello nazionale vi confluisce già l’attività di 3.857 Comuni, di cui 46 capoluoghi di provincia.

Le Marche vogliono “abbracciare questo percorso di semplificazione, grazie a un accordo siglato, lo scorso mese di luglio 2019, tra Regione, Camera di commercio e Anci Marche”, come spiegato dagli intervenuti.

Ad Ancona, presso la sala del consiglio camerale, si è svolta l’8 novembre la prima giornata informativa, che verrà replicata sul territorio, rivolta ai responsabili Suap della Provincia e dei Comuni dell’Anconetano, agli ordini professionali e alle associazioni di categoria.

Durante l’incontro è stato illustrato il sistema di gestione Suap camerale e il front office unico regionale proposto: un sistema integrabile con le applicazioni in uso presso i singoli Comuni, che dovrebbe favorire la semplificazione grazie alla diffusione del “Fascicolo d’impresa” (servizio camerale che consente a tutte le pubbliche amministrazioni di accedere direttamente a documenti delle imprese senza doverne richiede copia alle stesse aziende).

L’adesione dei Comuni al nuovo sistema è gratuita per i primi anni, garantendo nelle intenzioni l’avvio dell’impresa in un giorno e promuovendo una nuova filosofia per l’attività della pubblica amministrazione.