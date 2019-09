Civitanova, droga sotto il sedile dell’auto: nei guai due giovani Il 22enne ed il 25enne dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Pizzicati dai Carabinieri con la droga in auto. A finire nei guai due giovani beccati con 22 grammi di hashish in macchina, nascosti sotto il sedile.



Ad essere denunciati due giovani civitanovesi. I carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal tenente colonnello Enzo Marinelli, hanno fermato due giovani, di 22 e 25 anni, entrambi civitanovesi, che erano a bordo di una Fiat. Hanno intimato loro l’alt ed è scattata la perquisizione, sia dei due ragazzi che della vettura.

Nel corso dei controlli, nascosti sotto il sedile, i carabinieri hanno rinvenuto 22.30 grammi di hashish: la droga era divisa in dosi, pronta per essere ceduta. È stata sequestrata dai carabinieri che, al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, hanno denunciato i due ragazzi. Il 22enne ed il 25enne dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.