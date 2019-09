Stangata Bollette: aumento fino a 52 euro a famiglia Da ottobre 2019: +2,6% per la luce e +3,9% per il gas

Stangata Bollette in arrivo per gli Italiani a partire dal prossimo mese: luce e del gas faranno registrare nel mese di orrobre 2019 +2,6% per la luce e +3,9% per il gas. A stabilire gli incrementi, che come sempre valgono solo per il mercato tutelato è l’Autorità di settore che li addebita alla stagionalità e allo scenario internazionale.



Per la luce l’aumento stabilito è del 2,6% ed è il risultato di una crescita dei costi di acquisto dell’elettricità (+3,2%), attenuata da una riduzione degli oneri generali (-0,6%). Per il gas naturale, invece, l’aumento è ben più sostanzioso e pari al 3,9%: è sostanzialmente determinato per intero dall’aumento della spesa per la materia prima (+3,8% sulla spesa della famiglia tipo), legata alle quotazioni stagionali attese nei mercati all’ingrosso nel prossimo trimestre, e da un lieve aggiustamento dei costi di trasporto (+0,1%).

“Le variazioni tariffarie di questo ultimo trimestre ci consegnano un 2019 in cui i costi energetici hanno mantenuto una sostanziale stabilità nel medio periodo“, commenta il presidente dell’Arera Stefano Besseghini, sottolineando però l’urgenza di “un sistematico lavoro di revisione degli oneri generali per recuperare tutti gli spazi possibili a vantaggio di consumatori e aziende“.