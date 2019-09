Riattivazione posti letto Area Vasta 2: Giancarli e Volpini interrogano Ceriscioli "In estate ridotti servizi e chiusi circa 100 posti letto. Predisposti atti di assunzione per ripristinare condizioni di normalità?"

Di seguito il testo dell’interrogazione a risposta immediata presentata dal Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale delle Marche, Fabrizio Volpini, e dal Consigliere regionale Enzo Giancarli, che verrà discussa nella seduta di martedì 17 settembre dell’Assemblea legislativa delle Marche.

Premesso che per il periodo estivo nell’Area Vasta 2 è stato redatto un piano ferie che, in considerazione della minore disponibilità di personale, ha comportato la temporanea riduzione di servizi e la chiusura di circa cento posti letto di cui 4/5 negli ospedali di Fabriano, Jesi e Senigallia.

Considerato che da tempo le organizzazioni sindacali e molti altri soggetti denunciano perduranti gravi carenze di personale nell’Area Vasta 2 (anche al di là della temporanea assenza degli operatori in ferie) che mettono in serio pericolo la qualità delle prestazioni nonché la prosecuzione dei servizi e rendono sempre più difficoltose le prestazioni professionali degli operatori.

Tenuto conto che attualmente è in vigore nell’Area Vasta 2 una graduatoria relativa al personale infermieristico da cui sarebbe possibile attingere immediatamente.

Preso atto che il periodo di riduzione dei servizi e dei posti letto dovuta all’attuazione del piano ferie estive è in fase di conclusione.

Interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere se siano stati predisposti gli atti di assunzione del personale necessario per ripristinare nei prossimi giorni, a conclusione del piano ferie, le condizioni di normalità ed in particolare la riattivazione dei 100 posti letto circa, nell’Area Vasta 2.

dal Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale delle Marche Fabrizio Volpini

dal Consigliere regionale Enzo Giancarli