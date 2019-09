Marche, vola l’export agroalimentare: +9% nei primi sei mesi del 2019 Aumentano gli scambi con l’estero dei prodotti agricoli, della pesca e della manifattura alimentare

L’agroalimentare marchigiano continua a crescere anche nel secondo trimestre 2019 con il valore degli scambi con i paesi esteri che ha superato i 189 milioni di euro. Un aumento di circa il 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo un’elaborazione di Coldiretti Marche su dati Istat.



In particolare aumentano gli scambi con l’estero dei prodotti agricoli, della pesca e della manifattura alimentare in tutte le province con Ancona che guida la classifica per valore (oltre 60 milioni), seguita da Pesaro (50 milioni), Ascoli (38 milioni), Macerata (36 milioni) e Fermo (4 milioni). Tra i settori più in forma ci sono quello della pasta di grano duro prodotta nelle Marche che aumenta il valore delle esportazioni del 5,5% e l’ortofrutta conservato che aumenta del 24%.

Un settore che fa da traino alla regione e che non sembra risentire nemmeno delle incertezze dei principali mercati: +3,5% nella Germania a rischio recessione, +53% nel Regno Unito della Brexit, +26% negli Stati Uniti nonostante i dubbi legati ai dazi minacciati dal presidente Trump contro una serie di prodotti europei.

“L’agroalimentare italiano ha sempre dimostrato di resistere e crescere anche nei periodi di criticità economica e politica del nostro Paese. – è il commento di Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche – Grazie alla professionalità delle aziende e alle opportunità di filiera che Coldiretti sta costruendo con le principali industrie di trasformazione e distribuzione del territorio nazionale. Tuttavia, la regolamentazione dei mercati, il controllo delle importazioni e la legislazione europea sull’etichettatura di provenienza, rappresentano ancora le chiavi di volta su cui il nuovo governo italiano ed europeo devono continuare ad insistere”.