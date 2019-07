Pallanuoto: Vela Ancona premiata per la promozione in serie A1 Storico risultato per le doriche

Premiazione in Regione per la Vela Nuoto Ancona, che ha conquistato nei giorni scorsi la promozione in serie A1.



A premiare le ragazze della pallanuoto femminile, la vice-presidente della Regione Anna Casini.