Coldiretti Marche augura buona fortuna ai sindaci L'associazione ricorda che i Comuni possono fare tanto per le imprese e il territorio

132 Letture Economia

Coldiretti Marche, al termine di questa lunga campagna elettorale per molte amministrazioni comunali, si rivolge a tutti i sindaci eletti, in attesa di poter fare altrettanto con i primi cittadini dei comuni che fra due settimane saranno chiamati al ballottaggio.

“Un augurio di buon lavoro ai sindaci eletti nelle nostre città marchigiane – commenta la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni – Le amministrazioni comunali sono il primo grado di rappresentanza dei territori ed è per questo che il possibile rapporto collaborativo con le nostre aziende agricole è lo strumento di intesa e reciprocità su cui sarà sempre più necessario investire”.

I comuni, ricorda Coldiretti, hanno competenza su tantissimi aspetti che riguardano la vita delle imprese, il benessere della comunità e il fare impresa.

Attraverso l’Agenda Programmatica 2019, il documento che Coldiretti ha presentato ai candidati prima del voto, è stato evidenziato come un’amministrazione comunale possa fare molto in tema di educazione alimentare per i più giovani, di servizi sociali per bambini, anziani e altre fasce disagiate della società e per la manutenzione del territorio.