Regione Marche, numerose iniziative in cantiere per i “Maestri del Lavoro” Il Presidente del Consiglio regionale ha incontrato il nuovo Console regionale e il Console emerito

Un’intensa attività quella della Federazione regionale dei Maestri del Lavoro, che in questi anni ha interessato diversi settori. Le iniziative più significative sono state illustrate a Palazzo delle Marche nel corso dell’incontro con il Presidente del Consiglio, al quale hanno partecipato il nuovo Console regionale, eletto lo scorso 9 aprile, Luciano Orlandini, ed il Console emerito, Iridio Mazzucchelli.

Tra i primi appuntamenti in calendario, che coinvolgono direttamente anche la Presidenza dell’Assemblea legislativa, la consegna delle “Stelle al lavoro” presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, cerimonia voluta a livello nazionale dalla Presidenza della Repubblica e organizzata localmente dalla Prefettura.

Per il 22 di giugno invece è in programma un convegno chiamato ad affrontare le tematiche dell’economia circolare e dell’industria 4.0, mentre a settembre l’argomento al centro dell’attenzione sarà quello della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro. Nel corso del colloquio è stata evidenziata anche l’attività di formazione e confronto con le scuole, sempre sul versante del lavoro, che nel 2018 ha portato la Federazione ad incontrare circa 2000 studenti.

Altri interventi già attivati riguardano più in generale la toponomastica nelle Marche, attraverso un rapporto diretto con i sindaci. Proprio di recente il Comune di Filottrano ha deciso di intitolare una piazza ai “Maestri del lavoro”. La Federazione, infine, svolge significativi interventi nelle aziende, per parlare di sicurezza. Ultimo appuntamento, in ordine di tempo, a Poggio San Marcello.