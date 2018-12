Violenza contro le donne, seduta aperta del Consiglio delle Marche Numerosi gli interventi in scaletta che si aggiungono alla proiezione del video "Credi in te stessa"

Seduta aperta del Consiglio regionale per la presentazione del Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nelle Marche. L’appuntamento in aula consiliare è per martedì 18 dicembre a partire dalle ore 10.

Dopo i saluti del Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, in programma la proiezione del video “Credi in te stessa” vincitore del premio Rosato_Actionaid. Terminata la visione la parola alla Presidente della Commissione regionale per le Pari opportunità tra uomo e donna, Meri Marziali.

Previsti in scaletta gli interventi di Nadia Storti, Direttore sanitario Asur Marche, Gabriela Guerra, responsabile del Centro antiviolenza “Parla con noi” di Pesaro, Fernando Nazzaro, Comandante Legione Carabinieri Marche, Alessandro Ranieri, coordinatore Ats n. XIX Fermo e Simona Cardinaletti responsabile Casa rifugio “Zefiro”.

Il rapporto, il settimo dal 2010 a oggi, verrà nel dettaglio illustrato dall’assessore alle Pari Opportunità, Manuela Bora. Nel dossier vengono raccolti ed elaborati i dati provenienti dai cinque, uno per provincia, Centri antiviolenza delle Marche, che si occupano di informazione e ascolto “protetto” delle donne vittime di soprusi. In chiusura le relazioni dei consiglieri Francesco Micucci ed Elena Leonardi, relatori per la maggioranza e l’opposizione del Rapporto.