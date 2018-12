Meteo, in arrivo correnti artiche Freddo e neve anche sulle Marche

In arrivo correnti artiche anche sulle Marche. Nei prossimi giorni gran parte d’Europa verrà attraversata da correnti fredde provenienti dalla Russia che favoriranno la formazione di una circolazione ciclonica che avrà come conseguenza un netto peggioramento sull’Italia.



Ad annunciarlo il sito 3bmeteo.com che spiega: “Tra pomeriggio e sera (ndr:mercoledì 12 dicembre) ci sarà un rapido aumento della nuvolosità da Ovest per il primo fronte, che porterà precipitazioni sparse essenzialmente nella notte al Centro, regioni tirreniche, Sicilia, occasionali e deboli anche tra Liguria, basso Piemonte ed Emilia Romagna; giovedì 13 dicembre la perturbazione porterà piogge e rovesci sparsi su gran parte del Centrosud, con neve anche a quote collinari, dai 600-900 metri “. In questa prima fase saranno interessate anche le coste adriatiche e parte dell’interno della nostra regione.

Un nuovo fronte freddo arriverà il 14 dicembre portando nel Centro Italia nuovi rovesci e temporali sparsi. Neve in calo a quote collinari anche tra alta Toscana e alte Marche soprattutto dalla sera.