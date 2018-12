Casa di cura Villa Jolanda a Maiolati Spontini, lavoratori in stato di agitazione La causa del problema estenuanti, sistematiche e spesso estemporanee modifiche ai turni mensili programmati

141 Letture Associazioni

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali della FP CGIL– CISL FP- UIL FPL della Casa di Cura Villa Jolanda di Maiolati Spontini, unitamente alle RSA ed ai lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dipendente della struttura a causa della gravissima e non più sostenibile situazione che si registra ormai da mesi nella struttura situata al confine tra i comuni di Cupramontana e Maiolati Spontini.

Lo stato di agitazione verte principalmente sugli criticità emerse nelle Assemblee che le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL e UIL hanno svolto con i lavoratori con particolare riferimento al perdurare di estenuanti, sistematiche e spesso estemporanee modifiche ai turni mensili programmati ed in conseguenza della mancata fruizione delle ferie “vecchie” a credito dei lavoratori medesimi.

Ciò che è urgente per i lavoratori e quindi per le Organizzazioni Sindacali è avere un confronto agile con l’Azienda Koscare Neomesia Santo Stefano; confronto richiesto e più volte sollecitato anche dalle rappresentanze interne, capace di affrontare e risolvere le criticità evidenziate e di rendere affidabili e certi i turni mensilmente assegnati dall’azienda ai lavoratori, evitando ulteriori e continue modifiche. Risultato questo che non appare perseguibile senza un serrato confronto con le parti Sindacali, un adeguato ripristino degli organici necessari alla copertura del fabbisogno di personale dedicato all’assistenza, di una diversa organizzazione interna del lavoro e di un corretto ripristino e svolgimento delle relazioni sindacali.

Visti gli innumerevoli tentativi che le rappresentanze interne e le OO.SS. hanno effettuato e la mancanza di riscontri positivi, considerato altresì che lo stato d’animo del Personale della Struttura Villa Jolanda di Sisciano di Maiolati Spontini, l’aspetto motivazionale, le aspettative e le perdite economiche stipendiali, imposte agli stessi, determinano di fatto uno scontro i cui livelli risultano essere sempre più preoccupanti, in relazione anche alle imprescindibili e delicate funzioni che essi sono tenuti a svolgere quotidianamente.