Sviluppo Marche protagonista in Europa: vince con 4helix+ quasi 2,5 milioni di euro Carrabs: "Grazie a SVIM, dall’Europa opportunità per le imprese marchigiane da cogliere"

161 Letture Economia

Doppio appuntamento per l’innovazione delle aziende marchigiane che operano nel settore dell’economia blu e per presentare, alle altre, i due vincitori di voucher internazionali da utilizzare con enti europei accreditati.

È in programma giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 16.00, presso la sede della Giunta regionale (Sala Raffaello di Palazzo Raffaello, Via Gentile da Fabriano 9 – Ancona). L’incontro è promosso da Svim – Sviluppo Marche.

Si inizierà con le due aziende marchigiane vincitrici del progetto Innovoucher (programma Horizon 2020) per acquisire servizi innovativi a livello internazionale: la Future Fashion Srl di Recanati (in collaborazione con l’Università Politecnica di Valencia, app a beneficio dei consumatori per acquistare la giusta calzatura) e CNT Techonogies di Montemarciano (start up che, in collaborazione con un istituto di ricerca belga, sperimenterà un sistema di monitoraggio 3D per l’agricoltura di precisione).

Seguirà l’Info Day del progetto “4helix+”, una delle sessioni informative che si terranno nelle otto regioni pilota del bando: in Italia aperto solo alle imprese delle Marche. A disposizione delle Pmi che operano nel settore dell’economia del mare ci sono voucher per rinnovare il modo di fare impresa, puntando sulla collaborazione dell’industria culturale e creativa.

“Il voucher all’innovazione è uno strumento importante che la Commissione europea utilizza sempre di più con l’obiettivo di migliorare la competitività delle imprese a livello globale grazie all’acquisto di servizi innovativi presso fornitori accreditati in altri Paesi europei – anticipa l’amministratore unico, Gianluca Carrabs – L’appuntamento di giovedì è utile per comprendere i meccanismi di finanziamento e confrontarsi con gli esperti che forniranno informazioni su come costruire l’idea progetto da presentare“.