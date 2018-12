Mobilità sostenibile, il progetto TRAM Best Practice delle Marche a Manchester L'assessore Sciapichetti: "Le Marche hanno un ruolo da protagonista nell'offrire risposte concrete alla tematica"

Proseguono le attività del progetto europeo TRAM(Towards new Regional Action plans for urban sustainable Mobility) sulla tematica della mobilità urbana sostenibile: l’ultimo appuntamento, svolto il 21 novembre scorso a Manchester, Regno Unito, è stato un seminario internazionale tematico, focalizzato sulla mobilità sostenibile e il confronto tra esperienze come momento di apprendimento e condivisione tra Paesi e realtà europee.

“È entrato nel vivo il dibattito sulle politiche ambientali locali, nazionali ed internazionali, volto a ridurre l’impatto ambientale delle emissioni inquinanti e la Regione Marche, capofila del progetto TRAM con l’assistenza tecnica di Svim, ha un ruolo da protagonista nell’offrire risposte concrete alla tematica” dichiara l’assessore regionale all’Ambiente e Trasporti, Angelo Sciapichetti.

Finanziato dal Fesr nell’ambito di Interreg Europe 14-20, l’iniziativa della durata di cinque anni ha preso avvio nel 2016, con un budget di 1,264 milioni di euro finanziati da risorse europee.

Nel corso del workshop, i rappresentati della Regione Marche e di Svim hanno presentato tra le buone pratiche individuate dal progetto, la Bicipolitana del Comune di Pesaro. Si tratta della metropolitana in superficie, dove le rotaie sono i percorsi ciclabili e le carrozze sono le biciclette. La presentazione si è svolta all’interno di una specifica sezione della giornata dedicata ai cambiamento comportamentali legati alla mobilità sostenibile.

“Occorre che le amministrazioni pubbliche locali, le imprese, il mondo accademico e i cittadini collaborino alla realizzazione di nuovi modelli di mobilità sostenibile nelle nostre città – aggiunge l’assessore Sciapichetti – e il Progetto TRAM, con la sua ottica di medio termine, va in questa direzione, cogliendo l’opportunità di un collaborazione interregionale a livello europeo”.

Maggiori informazioni:

https://www.interregeurope.eu/tram/

https://www.interregeurope.eu/tram/news/news-article/4372/tram-s-gp-bicipolitana-gets-to-manchester/

https://www.interregeurope.eu/policylearningmanchester/