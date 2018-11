Meteo, ondata di freddo anche sulle Marche Nevicate anche a bassa quota

Una nuova ondata di freddo si appresta ad abbattersi sul Centro Italia: l’aumento della pressione al Nord favorirà infatti nei prossimi giorni l’ingresso di venti di Bora e Tramontana.



Il sito ilmeteo.it avverte che nelle prossime ore le precipitazioni che interesseranno le regioni adriatiche centro-meridionali e potranno risultare nevose sopra gli 800 metri. I venti di Bora e Tramontana che stanno soffiando causeranno un sensibile abbassamento delle temperature che fino alla notte del 30 novembre scenderanno sotto lo zero anche sulle zone collinari.

La giornata di venerdì 30 novembre sarà la più fredda del mese con valori massimi di pochi gradi sopra lo zero mentre gelate notturne interesseranno molte città del Centro-Nord. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it dice che per quanto riguarda il weekend i valori termici tenderanno ad aumentare, anche se di poco sia per il cambio di direzione dei venti, sia per l’arrivo di una perturbazione che oltre a coprire il cielo su molte regioni, porterà piogge e temporali localmente di forte intensità.