Al via la campagna della Regione Marche “Fallo per te e per chi ti sta a cuore” Sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione dei tumori attraverso gli screening oncologici gratuiti

133 Letture Cultura e Spettacoli

È uno dei principali progetti della programmazione 2019 della Commissione regionale Pari Opportunità. Un vero e proprio percorso di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione dei tumori attraverso gli screening oncologici gratuiti, che prenderà il via da Ancona con il convegno “Fallo per te e per chi ti sta a cuore” in calendario lunedì 29 ottobre, alle 16.30, al ridotto del Teatro delle Muse.

L’iniziativa, organizzata dalla stessa Commissione, si avvale anche del sostegno di Consiglio regionale, Regione Marche e Asur, ed è realizzata con la collaborazione di Cgil, Cisl e Uil. “Uno dei principali requisiti per il successo di una campagna di screening – sottolinea la Presidente della Cpo, Meri Marziali – è il coinvolgimento attivo e sistematico della popolazione in età a rischio insorgenza tumore che deve essere adeguatamente sensibilizzata sui possibili rischi. Di qui la scelta della Commissione di avviare un’informazione capillare sul territorio attraverso una serie di incontri pubblici nell’ambito dei quali distribuire anche materiale informativo”.

La Regione Marche ha attivato sull’intero territorio regionale tre percorsi di screening per i tumori del colon-retto, della mammella e della cervice uterina. “Il nostro obiettivo – evidenzia la Presidente Cpo – è quello di sensibilizzare la popolazione più a rischio ad una adesione consapevole, sulla base di una informazione corretta e trasparente. Spesso identificare la malattia allo stadio iniziale può salvare la vita e consente interventi terapeutici della massima efficacia, con la minore invasività”.

Il convegno di lunedì al Ridotto delle Muse sarà aperto dalla Presidente Marziali e coordinato dalla responsabile del gruppo di lavoro “Salute” della Commissione PO, Stefania Pagani. Interverranno il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli, quello della IV commissione consiliare “Sanità”, Fabrizio Volpini, e l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ancona, Emma Capogrossi.

Nel corso dell’iniziativa, insieme ai tecnici della Regione Marche, dell’Asur e dell’Area Vasta 2, verranno affrontate diverse tematiche legate alla prevenzione e alla promozione della salute, mettendo al centro del dibattito l’importanza della tempestività diagnostica attraverso gli screening oncologici. Al termine alcune testimonianze e storie di speranza.